بغداد تسأل "سرًا" عن حجم الرد الإيراني المحتمل وطهران تجيب

أحمد عبد

كشف مصدر عراقي رفيع المستوى عن اتصالات "سرية" جرت بين العراق وإيران، للاطلاع على حجم الرد على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق.

وتضمن ذلك، حث طهران على تجنيب بغداد ارتدادات الحرب، وعدم استهداف المصالح الأمريكية لديها.

يأتي ذلك، في وقت تخشى فيه أحزاب سياسية عراقية، من تأثيرات الحرب على النظام السياسي الحاكم في البلاد.

وقال المصدر لـ "إرم نيوز"، إن "الحكومة العراقية تحركت سريعًا عبر قنوات اتصال مباشرة مع الجانب الإيراني في محاولة لجس نبض طهران حول استهداف قنصليتها في دمشق، وهل سيكون الرد واسعًا أم سيقتصر على ضربة محدودة، إلا أن العراق لم يتلقَّ أي إجابات واضحة سوى أن طهران مصرة ومصممة على الرد".

وأضاف المصدر، أن "العراق حث طهران على تجنيبه ويلات الحرب فيما لو توسعت وتدخلت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر فيها؛ لأن ارتدادات تلك الحرب ستكون وخيمة على العراق".

وكانت القنصلية الإيرانية في دمشق، تعرضت، في الأول من أبريل/نيسان الحالي، إلى قصف صاروخي أدى لتدميرها ومقتل قائدين عسكريين منهم الجنرال محمد رضا زاهدي، و5 مستشارين آخرين، يعملون جميعًا في سوريا.

وتأتي الاتصالات العراقية مع الجانب الإيراني قبيل أيام قليلة من زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن، والتي ستتمحور حول وضع قوات التحالف الدولي والقوات الأمريكية في العراق، وإمكانية جدولة انسحابها أو تمديد بقائها في البلاد.