السلطة الفلسطينية تطالب إسرائيل بالكشف عن مصير أشخاص اعتقلتهم في غزة

اتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل باعتقال أكثر من مئة فلسطيني من قطاع غزة خلال الحرب، مطالبة إياها بالكشف عن عددهم المحدد ومصيرهم.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى قدورة فارس لوكالة فرانس برس، "أخطر ما يجري أن إسرائيل لا تفصح عن عدد المعتقلين الذين اعتقلتهم خلال عملياتها في قطاع غزة"، منذ هجوم حركة حماس الدامي على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وقال "نتخوف من أنه تم قتلهم بعد اعتقالهم والتحقيق معهم".

وتابع"عدم الإفصاح عن العدد وإخفاء هذه القضية إنّما يعني أنه من الممكن أن تنفذ إسرائيل ما تريد بمن اعتقلتهم، حتى قتلهم".

وأكد فارس أن هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية خاطبت الجهات الإسرائيلية والدولية للحصول على العدد، إلا أنه لم يتم الحصول على إجابات.

وقال "حصلنا مرة واحدة في بداية الحرب أن الجيش اعتقل 105 فلسطينيين، ولا نعلم مصيرهم".