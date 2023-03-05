وزير الدفاع الأمريكي يصل الأردن

وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأحد، إلى العاصمة الأردنية عمان، في مستهل جولته الشرق أوسطية.

وقال أوستن في تغريدة عبر "تويتر"، إن "الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة قوية، وأتطلع للتعاون مع الأردن بشأن المصالح المشتركة التي ستحقق نتائج إيجابية للبلدين".