المرصد السوري: طيران إسرائيلي ألقى "بالونات حرارية" في السويداء

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الطيران الإسرائيلي رصد في قرى وبلدات جنوبي البلاد، تزامنًا مع إلقائه "بالونات حرارية" في السويداء، وفق قوله.

وقال إن الطيران الإسرائيلي حلق فوق قرية العريقة في ريف السويداء الغربي، وبلدة نوى بريف درعا الشمالي الغربي، إضافة إلى خان أرنبة في ريف القنيطرة، تزامنًا مع إلقائه بالونات حرارية في السويداء، ما أثار توترًا وذعرًا بعموم مناطق الجنوب السوري.

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إلى ذلك، لفت المرصد السوري إلى تجدد الاشتباكات بعد اتفاق لوقف إطلاق النار في عدة قرى في السويداء، بالأسلحة المتوسطة وقذائف الهاون، في أعقاب هجوم نفذته العشائر بعد ساعات من إعلان الاتفاق.