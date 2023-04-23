خروقات مستمرة.. ما دلالات فشل الهدنة في السودان؟

لا أحد يرغب بالتنازل

وقال الكاتب والمحلل السياسي سميح المعايطة، إنه من الواضح أن السودان ذاهب إلى أزمة طويلة الأمد، وهو ما تدركه دول العالم بشكل كاف.

وأكد في حديث مع "إرم نيوز" أن فشل الهدنة في السودان يؤكد أن لا أحد من طرفي النزاع يرغب بالتنازل للآخر، مشيراً إلى أن الهدنة تبدو حالة شكلية لأسباب إنسانية.

وبحسب المعايطة، فإن السودان يحتاج اليوم إلى حل لا إلى هدنة، والحل غير متوفر، وهو أمر بعيد المنال؛ إذ إن هناك أطرافا دولية تسعى لتأجيج الصراع وأن تتجه الأمور إلى الأسوأ، مؤكداً أن ما يعقد الأزمة أن الصراع القائم داخل المؤسسة العسكرية وليس صراعاً مع ميليشيات أو قوى أخرى.

وأضاف المعايطة أن كلا طرفي النزاع ليس لديه القدرة على حسم النزاع في الوقت الحالي، ويريد أن يذهب بالقتال إلى أبعد مدى ممكن.

ورجح المعايطة حدوث سيناريو تقسيم جديد في مناطق الشمال، مشيرا إلى أن قوات الدعم السريع لها هوية جغرافية.

وتابع المعايطة أن الولاءات الدولية وصراعات المصالح والنفوذ داخل المشهد السوداني تفشل أي هدنة وبالتالي أي حل قريب.