خروقات مستمرة.. ما دلالات فشل الهدنة في السودان؟
تتواصل الخروقات بعد إعلان كل هدنة في السودان منذ بدء القتال قبل أسبوع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الأمر الذي يؤكد الفشل حتى بوقف مؤقت للقتال، يحمل الطرفان مسؤوليته للآخر، ويحمل مؤشرا واضحاً على صراع طويل في البلاد.
وفشلت الهدنة التي كانت مقررة خلال أيام عيد الفطر في البلاد، مع تجدد الاشتباكات، اليوم الأحد، وبعد أن هزت ضربات جوية الخرطوم، أمس السبت، رغم أن طرفي الصراع وافقا على هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة.
لا أحد يرغب بالتنازل
وقال الكاتب والمحلل السياسي سميح المعايطة، إنه من الواضح أن السودان ذاهب إلى أزمة طويلة الأمد، وهو ما تدركه دول العالم بشكل كاف.
وأكد في حديث مع "إرم نيوز" أن فشل الهدنة في السودان يؤكد أن لا أحد من طرفي النزاع يرغب بالتنازل للآخر، مشيراً إلى أن الهدنة تبدو حالة شكلية لأسباب إنسانية.
وبحسب المعايطة، فإن السودان يحتاج اليوم إلى حل لا إلى هدنة، والحل غير متوفر، وهو أمر بعيد المنال؛ إذ إن هناك أطرافا دولية تسعى لتأجيج الصراع وأن تتجه الأمور إلى الأسوأ، مؤكداً أن ما يعقد الأزمة أن الصراع القائم داخل المؤسسة العسكرية وليس صراعاً مع ميليشيات أو قوى أخرى.
وأضاف المعايطة أن كلا طرفي النزاع ليس لديه القدرة على حسم النزاع في الوقت الحالي، ويريد أن يذهب بالقتال إلى أبعد مدى ممكن.
ورجح المعايطة حدوث سيناريو تقسيم جديد في مناطق الشمال، مشيرا إلى أن قوات الدعم السريع لها هوية جغرافية.
وتابع المعايطة أن الولاءات الدولية وصراعات المصالح والنفوذ داخل المشهد السوداني تفشل أي هدنة وبالتالي أي حل قريب.
كسب الوقت
من جهته يرى الكاتب والمحلل السياسي عامر السبايلة أن فكرة الهدنة تفقد أي معنى لها، في ظل المشهد الحالي في السودان الذي بات منطقة مفتوحة على الصراع.
وأكد السبايلة في حديث مع "إرم نيوز" أن كلا طرفي النزاع يرى أن الهدنة فرصة يسعى إلى استثمارها عبر كسب الوقت وإعادة ترتيب أوراقه، للسيطرة على مناطق إستراتيجية.
ومساء الثلاثاء الماضي، تجددت الاشتباكات بين الطرفين وسط الخرطوم بعد ساعات فقط من اتفاق الطرفين على وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة.
كما تجدد القتال يوم الخميس، عبر اشتباكات عنيفة وضربات جوية في الخرطوم.