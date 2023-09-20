"الدعم السريع" تعلن إسقاط طائرة وتنفيذ عمليات خاصة ضد مواقع للجيش

أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم الأربعاء، في بيانين منفصلين، أنها أسقطت طائرة حربية لقوات الجيش في العاصمة السودانية الخرطوم، ونفذت عمليات خاصة في مناطق متفرقة.

وجاء في أحد البيانين: "أسقط أشاوس قوات الدعم السريع، اليوم، طائرة حربية تابعة لمليشيا البرهان وفلول النظام البائد الإرهابيين، ظلت تقصف المدنيين وترمي فوق رؤوسهم البراميل المتفجرة والقنابل المحرمة".

وأضاف البيان: "هاجم طيران الانقلابيين أحياء سكنية وأسواقا ومنشآت في مدن العاصمة الثلاث، مما تسبب في مقتل وإصابة عشرات المدنيين (..) وتصدى الدعم السريع لاعتداءات فلول النظام البائد بإسقاط طائرة حربية كانت تقصف المواطنين الأبرياء".