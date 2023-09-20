"الدعم السريع" تعلن إسقاط طائرة وتنفيذ عمليات خاصة ضد مواقع للجيش
أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم الأربعاء، في بيانين منفصلين، أنها أسقطت طائرة حربية لقوات الجيش في العاصمة السودانية الخرطوم، ونفذت عمليات خاصة في مناطق متفرقة.
وجاء في أحد البيانين: "أسقط أشاوس قوات الدعم السريع، اليوم، طائرة حربية تابعة لمليشيا البرهان وفلول النظام البائد الإرهابيين، ظلت تقصف المدنيين وترمي فوق رؤوسهم البراميل المتفجرة والقنابل المحرمة".
وأضاف البيان: "هاجم طيران الانقلابيين أحياء سكنية وأسواقا ومنشآت في مدن العاصمة الثلاث، مما تسبب في مقتل وإصابة عشرات المدنيين (..) وتصدى الدعم السريع لاعتداءات فلول النظام البائد بإسقاط طائرة حربية كانت تقصف المواطنين الأبرياء".
وأشار بيان آخر إلى أن القوات الخاصة بالدعم السريع نفذت عملية نوعية كبيرة ضد قوات في معسكر للجيش، بمنطقة كرري شمال مدينة أم درمان، أسفرت عن خسائر ضخمة في الأرواح والعتاد.
وجاء في البيان أن العملية "استهدفت تجمعات مليشيات البرهان من جهاز الأمن والمخابرات سيئ السمعة، وكتائب جماعات الهوس الديني المتطرفة التي تدعي الجهاد".
وأضاف: "بلغت حصيلة القتلى أكثر من 280 فرداً وتدمير 3 دبابات و 5 مدافع متنوعة ومخزن للذخيرة، وعدد من المركبات وناقلات الجنود، ولاذت بقية القوات بالفرار واحتمت بمنازل المواطنين في الأحياء المجاورة للمعسكر".
وتابع البيان: "كما نفذت قواتنا عمليات نوعية أخرى كبيرة في القيادة العامة وسلاحي المهندسين والإشارة، تسببت في مقتل المئات، ولا خيار أمام القوات المتبقية في تلك المواقع العسكرية سوى التسليم".