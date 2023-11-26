قمة طارئة لـ"إيغاد" بشأن الحرب في السودان

وقال مجلس السيادة في تعميم صحفي إن البرهان بحث مع السكرتير التنفيذي لـ"إيغاد"، ورقني قبيهو، سير المفاوضات غير المباشرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منبر جدة، والعقبات التي تعترض سبيل الوصول إلى اتفاق حول وقف الحرب.

وأكد المجلس اتفاق البرهان وقبيهو على أهمية عقد قمة طارئة لرؤساء "الإيغاد" قريبًا في جيبوتي لوضع خريطة طريق واضحة المعالم لإنهاء الأزمة في السودان.

وأشار إلى أن السكرتير التنفيذي لـ"إيغاد" أكد على أن وقف إطلاق النار والخروج من المرافق العامة وعودة الحياة إلى طبيعتها، تشكل اللبنة الأساسية لإعادة الأمور إلى طبيعتها في السودان، تمهيدًا لحدوث عملية سياسية تشمل الجميع.