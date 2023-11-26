قمة طارئة لـ"إيغاد" بشأن الحرب في السودان
أعلن مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، اليوم الأحد، أن رئيسه قائد الجيش السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان، اتفق مع السكرتير التنفيذي لمنظمة التنمية الأفريقية "إيغاد" على عقد قمة طارئة بشأن وقف الحرب بالسودان.
وعقد البرهان خلال زيارة اليوم الأحد إلى دولة جيبوتي، التي تتولى رئاسة "إيغاد"، مباحثات مع السكرتير التنفيذي للمنظمة الأفريقية بشأن تطورات الأوضاع في السودان.
وقال مجلس السيادة في تعميم صحفي إن البرهان بحث مع السكرتير التنفيذي لـ"إيغاد"، ورقني قبيهو، سير المفاوضات غير المباشرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منبر جدة، والعقبات التي تعترض سبيل الوصول إلى اتفاق حول وقف الحرب.
وأكد المجلس اتفاق البرهان وقبيهو على أهمية عقد قمة طارئة لرؤساء "الإيغاد" قريبًا في جيبوتي لوضع خريطة طريق واضحة المعالم لإنهاء الأزمة في السودان.
وأشار إلى أن السكرتير التنفيذي لـ"إيغاد" أكد على أن وقف إطلاق النار والخروج من المرافق العامة وعودة الحياة إلى طبيعتها، تشكل اللبنة الأساسية لإعادة الأمور إلى طبيعتها في السودان، تمهيدًا لحدوث عملية سياسية تشمل الجميع.
ويشهد السودان منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي حربًا طاحنة بين الجيش وقوات الدعم السريع، تركزت في العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور وأجزاء من كردفان، خلفت نحو 9 آلاف قتيل، وأكثر من 7 ملايين نازح ولاجئ، بحسب الأمم المتحدة.
وفي السابع من الشهر الجاري اتفق الجيش و"الدعم السريع"، في منبر جدة السعودية، على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، واتخاذ إجراءات لبناء الثقة، من بينها توقيف الهاربين من السجون، لكن عمليًا لم يتم تنفيذ أي من بنود الاتفاق، كما أن المعارك العسكرية بين الطرفين قد توسعت بشكل لافت في الخرطوم ودارفور، وسط تقارير عن وقوع انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.