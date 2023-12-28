قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي لمحيط مستشفى الأمل في غزة

شنَّ الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، سلسلة غارات على محيط مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خانيونس جنوب قطاع غزة، موقِعًا عشرات الضحايا بين قتيل وجريح.

ورغم أن مرافق المستشفى تعج بالنازحين الذين قدِموا من مناطق مختلفة، فإن الجيش الإسرائيلي كرَّر استهداف محيط المستشفى خمس مرات في أقل من أسبوع.

وقال المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني رائد النمس، إن "القصف الإسرائيلي أسفر عن سقوط 10 قتلى وإصابة آخرين"، لافتًا إلى أن محيط المستشفى تعرَّض لأكثر من غارة.