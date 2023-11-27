مدمرة أميركية تسقط صاروخين أطلقهما الحوثي باتجاهها في خليج عدن

أسقطت المدمرة الأميركية "يو إس إس ميسون" صاروخين بالستيين أطلقتهما القوات الحوثية باتجاهها.

وقال مسؤولان أميركيان كبيران إن الصواريخ أُطلقت بعد تدخل المدمرة "لتحرير" السفينة التابعة لشركة "زودياك" الإسرائيلية في خليج عدن، وفقا لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية.

وأشارت إلى أن مدمرتين أميركيتين تتبعتا الصاروخين اللذين فشلا في إصابة الهدف وسقطا بخليج بعدن.

وقال المسؤولان الأميركيان إن ما حدث بخليج عدن جاء إثر إفشال البحرية الأميركية اختطاف ناقلة واعتقال 5 مسلحين كانوا على متنها. ووصفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الحادثة بأنها "تصعيد كبير في تهديدات الحوثيين".

وكانت شبكة "فوكس نيوز" قالت في وقت سابق، إن خمسة أشخاص اعتقلوا بعد أن حاولوا احتجاز ناقلة في خليج عدن تديرها شركة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي.

وذكرت الشبكة أن سفينة تابعة للبحرية الأميركية استجابت لنداء أطلقته الناقلة التي كانت ترفع علم ليبيريا وتحمل على متنها شحنة من حمض الفسفوريك، أمس الأحد، قبالة سواحل اليمن.