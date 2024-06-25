مسؤول في حماس يكشف حقيقة نقل مقر الحركة إلى العراق

وكانت وسائل إعلام قد نقلت عن مصادر عراقية قولها إن الحكومة في بغداد وافقت على استقبال مكتب حماس، وإن إيران ستتولى حماية المكتب وقيادات الحركة.

وأكدت المصادر العراقية للصحيفة أنه لا يوجد إجماع حول هذه الخطوة بين الأحزاب، إذ تتخوف بعض القوى السنية والكردية من أن تعمق هذه الخطوة الخلافات بين أمريكا والعراق.