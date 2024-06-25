مسؤول في حماس يكشف حقيقة نقل مقر الحركة إلى العراق
نفى مسؤول في حركة حماس الأخبار المتداولة التي تفيد بنقل مكتبها من العاصمة القطرية الدوحة إلى العراق لتصبح تحت حماية إيران في بغداد.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، عبر قناته في "تليغرام"، إنه "لا صحة لما تردد عن تخطيط حماس لمغادرة قطر والانتقال إلى العراق".
وكانت وسائل إعلام قد نقلت عن مصادر عراقية قولها إن الحكومة في بغداد وافقت على استقبال مكتب حماس، وإن إيران ستتولى حماية المكتب وقيادات الحركة.
وأكدت المصادر العراقية للصحيفة أنه لا يوجد إجماع حول هذه الخطوة بين الأحزاب، إذ تتخوف بعض القوى السنية والكردية من أن تعمق هذه الخطوة الخلافات بين أمريكا والعراق.