بعد إعصار "دانيال".. الوحول والأنقاض تحيل درنة الليبية مقبرة جماعية ضخمة

وقال عبد العزيز بوسمية (29 عامًا) المقيم في حي "شيحا" الذي نجا من الفيضانات: "كانت المياه تحمل وحولًا وأشجارًا وحطامًا من الحديد، وعبرت كيلومترات قبل أن تجتاح وسط المدينة وتجرف أو تطمر كل ما كان على طريقها".

وأضاف وقد اعتراه الأسى: "فقدت أصدقاء وأقرباء، منهم من طمروا تحت الوحل، ومنهم من جرفتهم المياه إلى البحر"، مقدرًا أعداد القتلى بنحو 10% من سكان المدينة، بحسب "فرانس برس".

ورأى بوسمية أن السلطات الليبية لم تتخذ التدابير الضرورية لتدارك الكارثة بل اكتفت بإصدار تعليمات إلى السكان بلزوم منازلهم تحسبًا للعاصفة دانيال التي ضربت تركيا وبلغاريا واليونان قبل أن تصل الأحد إلى ليبيا.

وتكشف أعداد أكياس الجثث التي وزعت في المدينة عن حجم المأساة، وأفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وحدها عن تأمين 6 آلاف منها.