إسرائيل تجري مفاوضات "مثيرة للأعصاب" حول صفقة تبادل ثامنة

وتابعت الصحيفة أن "الجيش الإسرائيلي يرفض ادعاءات حماس بأنها لا تختطف كل النساء أو أنها لا تستطيع إحضارهن، ولا تملك معلومات كاملة عن النساء المختطفات في غزة بسبب وجود عدد منهن لدى فصائل فلسطينية أخرى".

وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية مصممة على عدم الانتقال إلى الفئة التالية المتمثلة في الإفراج عن الرجال الأكبر سناً قبل استنفاد إخراج جميع النساء.

ونقلت الصحيفة العبرية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله: "لن نتخلى عن النساء، إذا وافقنا على الانتقال إلى الفئة التالية فهذا يعني التخلي عنهن".

وقالت الصحيفة: "هناك في إسرائيل من يعتقد أن العودة إلى القتال ستزيد الضغوط على حماس وتسرع فرص التوصل إلى اتفاق جديد".