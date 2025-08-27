"هآرتس": نتنياهو باع ترامب خطة غير قابلة للتنفيذ في غزة

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "باع" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة غير قابلة للتنفيذ في غزة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم: "كما هو معتاد، بالغ نتنياهو في التسويق. فقد وعد ترامب بخطة غير قابلة للتنفيذ – هزيمة حماس خلال أسابيع قليلة فقط".

وأضافت أن "جميع الأطراف في الشرق الأوسط تنتظر أن يدرك ترامب أن الخطة الإسرائيلية لاحتلال مدينة غزة ليست سوى مناورة دعائية جديدة، لن تجلب سوى المزيد من الدمار والخراب والموت – ولن تُقنع حماس بالاستسلام لشروط نتنياهو".

وذكرت الصحيفة، أن "التصريحات العلنية التي أدلى بها ترامب يوم الاثنين، بأن الحرب في غزة يجب أن تنتهي قريبًا، وأنه يعتقد أنه خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع سيكون هناك خاتمة جيدة وحاسمة، تكشف عن الفجوة بين الواقع على الأرض في إسرائيل وبين الرواية التي يرويها نتنياهو في البيت الأبيض".

وتابعت: "فبينما قدّم نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر لترامب خطة هجومية للقضاء على حماس وإنهاء الحرب – بحيث تصبح المفاوضات حول صفقة جزئية للإفراج عن بعض الرهائن بلا جدوى – تؤكد مصادر في واشنطن أن ما يقوله الجيش الإسرائيلي لقياداته السياسية مغاير تمامًا".

وأضافت الصحيفة: "على مدى الأسابيع الماضية، غيّر نتنياهو استراتيجيته، وأقنع ترامب بتجاوز اتفاق مؤقت للإفراج عن 10 رهائن – وهو اتفاق كان سيتسبب في سقوط حكومته – والانتقال بدلًا من ذلك إلى عملية عسكرية كبرى في مدينة غزة".

ولفتت إلى أن "ترامب، الذي ازداد حماسه لاستخدام القوة بعد الحرب الناجحة ضد إيران من وجهة نظره، اقتنع بالفكرة وأعطى نتنياهو بضعة أسابيع للمضي بالخطة. ونتنياهو من جهته وقع في غرام الخطة الجديدة، ويدفع بها بكل قوته مستخدمًا أدواته الإعلامية والدعائية".

وبحسب الصحيفة، "في النهاية، جميع اللاعبين في المنطقة ينتظرون أن يدرك ترامب أن خطة احتلال مدينة غزة مجرد دعاية، لن تنتج إلا المزيد من الخراب والموت، ولن تجبر حماس على الاستسلام لشروط نتنياهو".

في الدوحة يوم الثلاثاء، عبّر الوسطاء علنًا عن استيائهم من رفض إسرائيل مناقشة الصفقة الجزئية المقترحة.

رسائل بهذا المعنى تُنقل كذلك إلى فريق ترامب، لكن حتى الآن لا أحد منهم يصغي.

وختمت الصحيفة بالقول: "في الأسبوعين المقبلين، للأسف، لن يحدث شيء. إما أن يفهم ترامب وإما لا، وسيستمر هدر الوقت حتى نقترب من الذكرى الثانية لحرب 7 أكتوبر/تشرين الأول".