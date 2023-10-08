انتشار الجيش اللبناني في المناطق الحدودية مع إسرائيل

أعلن الجيش اللبناني في بيان له، اليوم الأحد، أنه ينفذ اعتبارًا من، أمس السبت، انتشارًا في المناطق الحدودية جنوب لبنان.

وأضاف أنه يقوم بتسيير دوريات ويتابع الوضع عن كثب بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.