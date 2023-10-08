انتشار الجيش اللبناني في المناطق الحدودية مع إسرائيل
أعلن الجيش اللبناني في بيان له، اليوم الأحد، أنه ينفذ اعتبارًا من، أمس السبت، انتشارًا في المناطق الحدودية جنوب لبنان.
وأضاف أنه يقوم بتسيير دوريات ويتابع الوضع عن كثب بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
وأشار بيان لقيادة الجيش إلى القصف الإسرائيلي لخراج بلدات شبعا وحلتا وكفرشوبا والهبارية، بعد إطلاق قذائف وصواريخ من إحدى المناطق الجنوبية باتجاه مواقع إسرائيلية في الأراضي اللبنانية المحتلة.
وأوضح أن القصف المعادي أدى إلى وقوع جرحى بين المواطنين، ونقلوا إلى أحد المستشفيات للمعالجة.