هنية: اغتيال العاروري انتهاك لسيادة لبنان

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، إن اغتيال صالح العاروري القيادي في الحركة بضربة بطائرة مسيرة إسرائيلية في بيروت "عمل إرهابي مكتمل الأركان"، و"انتهاك لسيادة لبنان، وتوسيع للأعمال العدائية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين"، على حد تعبيره.

ونعى هنية، في كلمة تلفزيونية، العاروري والقائدين في كتائب القسام، جناح حماس العسكري، سمير فندي أبو عامر وعزام الأقرع أبو عمار.