طبيب إسباني يروي تفاصيل مروعة عن عمله في غزة

روى طبيب إسباني تفاصيل مروعة أثناء عمله كطبيب طوارئ وتخدير متطوع بمستشفَيين في غزة، خلال الفترة من أبريل/نيسان إلى يوليو/تموز هذا العام.

ونقلت صحيفة "إلب إييس" الإسبانية عن الطبيب راؤول إنثيرتيس خاريو، قوله، إنه من "كثرة الأطفال الجرحى الذين شاهدهم توقف عن عدهم، وخاصة أولئك الذين كانوا يصلون وحدهم بعد أن استشهدت عائلاتهم في القصف".

وأضاف: "أتذكّر فتاة في السادسة، أمسكت بذراعها المبتورة والمحترقة لأزيحها جانبًا لأنها كانت تعيقنا بينما نحاول أن نمنحها فرصة للبقاء، وكانت ترتدي قميصًا داخليًّا مطبوعًا عليه خرافا صغيرة اضطررنا إلى قصّه لفحصها، ولكنها ماتت فيما بعد ولم أحتفظ باسمها".

وبين أنه "بعد 3 أسابيع فقط من وصوله فقد القدرة على عدّ الأطفال المبتورين والمشوّهين والممزّقين والمحترقين الذين اضطررنا لمعالجتهم، وكذلك عدّ من ماتوا من بينهم".

وأردف: "ثمة غيمة سوداء في رأسي، تتكوّن من صور فظيعة تمنعني من النسيان، فكثيرون كانوا يموتون أمام أعيننا رغم محاولاتنا اليائسة لإنقاذهم، بمن فيهم من لفظ أنفاسه أثناء تقديم الرعاية".

واستطرد: "فقدت القدرة على عدّ عربات النقل أو العربات التي تجرّها الحمير المليئة بالجثث في طريقها إلى المشرحة، التي لم تتوقّف المستشفيات عن استقبالها، كانت تدخل وتخرج كما لو أنّها مصنع يدخل ويخرج منه العمّال، لكنّهم موتى، ظلّت وجوه معظمهم مشدودة برعب، تعكس آخر إحساس لهم قبل أن يُقتلوا".

وأكد الطبيب الإسباني أنه لم يتوقف عن استقبال مدنيين يوميًّا، وأحيانًا عدّة مرات في اليوم، مصابين برصاصات في الرأس والصدر.

وتابع: "لقد كانوا بشرًا مثلنا، واقفين في طوابير الحصول على المساعدات الإنسانية، فاستُهدِفوا بنيران قنّاصة ودبابات وقذائف هاون وطائرات مسيّرة، كانوا 40 أو 60 أو 90 جريحًا دفعة واحدة، وفي صباحٍ واحد تجاوز عدد من استقبلناهم المائتين".

وأضاف: "لقد كنا نتعثر بالجرحى الممدّدين على الأرض ونسقط فوقهم، كثيرون منهم كانوا أطفالًا ونساءً، وكان عددهم يفوق طاقتنا فمات كثيرون وهم ينتظرون مساعدة لم تَأتِ".

ولفت الطبيب إلى أنه شاهد الدكتورة آلاء طبيبة الأطفال في المستشفى، عندما فقدت جزءًا كبيرًا من روحها، عندما قُتل 9 من أبنائها العشرة وزوجها في قصف إسرائيلي بينما كانت تعمل.

وتابع: "لم أدْرِ من أين استمدّت القوة لتأتي بعد 3 أيام مرتدية ملابس الحداد لتشكر الأطباء الذين عالجوا ابنها الوحيد الناجي، آدم".

وأكد راؤول إنثيرتيس خاريو أن "كل زملائه بلا استثناء فقدوا أقارب من الدرجة الأولى أو الثانية؛ منهم أحمد، الممرّض الجراح الذي قضى معه ساعات طويلة في غرفة العمليات، وقد قُتل بقنبلة استهدفت كوخه مع أطفاله الثلاثة".

واستطرد أنه "لم يكن أحد يرسم ابتسامة على وجهه كما كان يفعل هو، رغم معاناته وظروفه البائسة، وكان يحيّيه بحرارة ويمنحه كلمة طيبة تجعله يشعر بأنه إنسان أفضل".

وختم حديثه: "قد يقرّر الآخرون فيما بعد إن كان ما حدث إبادة جماعية أم لا، لكنّه طافَ غزّة طولًا وعرضًا، ويعرف شيئًا واحدًا، مؤكدًا: لا يمكن العيش هناك".