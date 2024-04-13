هل تنجح إسرائيل في القضاء على مطارَدي الضفة الغربية؟‎

منذ اندلاع معركة "سيف القدس"، في مايو/آيار من العام 2021، بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، على خلفية تهجير أهالي حي الشيخ جراح، شكلّت الفصائل العسكرية في الضفة مجموعات قتالية مسلحة بأسماء جديدة، وبدأت بمواجهة أرتال الجيش الإسرائيلي المقتحم للمخيمات والمدن ونصب الكمائن لها.

ولم تستطع إسرائيل إخفاء غضبها من ذلك، لا سيما أن هذه المجموعات القتالية بدأت باستهداف المستوطنين على الشوارع الالتفافية، وقرب المستوطنات المحيطة بالمدن الفلسطينية.

واستنفر الجيش الإسرائيلي باستنفار وحداته الخاصة، وبدأ بعمليات اغتيال وتصفية بحق مئات المطاردين بشكل شبه يومي من خلال التسلل والتنكر للوصول إلى أماكن تواجدهم.