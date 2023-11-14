وزير إسرائيلي: إجلاء سكان غزة "هو الحل الإنساني الصحيح"

رحَّب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش بمبادرة أطلقها أعضاء في الكنيست الإسرائيلي، لإجلاء سكان غزة طوعًا باتجاه دول العالم التي توافق على استقبالهم.

واعتبر الوزير الإسرائيلي في بيان وفقًا لما نقلت هيئة البث الإسرائيلية، أن إجلاء سكان غزة "هو الحل الإنساني الصحيح" لهم وللمنطقة.

وبين سموتريش أنه لا يرى "أن هناك فرصة لوجود قطاع غزة بشكل مستقل ماليًّا وسياسيًّا"، داعيًا إلى تقديم دعم مالي دولي لتطبيق مبادرة إجلاء سكان غزة، مؤكدًا أن بلاده ستكون جزءًا من هذا الدعم.