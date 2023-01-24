قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يوجه اتهامات للنائب العام و3 قضاة

وتسببت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم، التي تم تفريغها في المرفأ في عام 2013، في الانفجار. ولم تتم محاسبة أي مسؤول كبير حتى الآن.

واستأنف القاضي طارق بيطار، الاثنين، تحقيقاته بعد 13 شهراً على تعليقها جراء دعاوى رفعها تباعاً عدد من المدعى عليهم ضده.

وقرر بيطار إخلاء سبيل 5 موقوفين منذ الانفجار الذي هز العاصمة في آب/ أغسطس 2020، بينهم مسؤولان سابقان في المرفأ، إضافة إلى الادعاء على ثمانية أشخاص جدد بينهم مسؤولان أمنيان رفيعان هما المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم، والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا، بحسب المسؤول القضائي.