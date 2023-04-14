بدء وصول الوفود العربية للسعودية لعقد اجتماع تشاوري حول سوريا
بدأت الوفود الوزارية العربية في الوصول إلى المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة تباعاً، وذلك قبيل انعقاد الاجتماع التشاوي حول عودة سوريا للجامعة العربية.
واستقبل نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي وزراء خارجية كل من قطر ومصر والعراق والكويت وسلطنة عمان لدى وصولهم إلى الصالة الملكية في مدينة جدة.
وتعقد دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب كل من مصر والأردن والعراق، اجتماعا وزاريا تشاوريا، في مدينة جدة السعودية، اليوم الجمعة، لمناقشة عودة سوريا للجامعة العربية.
وكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، زار الأربعاء، مدينة جدة في أول زيارة رسمية إلى السعودية منذ انقطاع العلاقات بين البلدين عند بداية النزاع في سوريا، وعقد جلسة مباحثات مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.
وأصدر الوزيران عقب انتهاء اللقاء بيانًا مشتركًا أكدا فيه أن المباحثات ناقشت تحقيق تسوية في سوريا من أجل عودتها إلى محيطها العربي، وكذلك إيجاد حل سياسي يحافظ على وحدتها.