نتنياهو: بدأنا عملية حاسمة في غزة

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن الجيش بدأ عملية حاسمة في غزة.

وكثف الجيش الإسرائيلي، منذ فجر اليوم الثلاثاء، قصفه الجوي والبري على مدينة غزة تزامنا مع نسف مبان سكنية شمالي المدينة.

ووجه الجيش إنذارا لجميع سكان منطقتي ميناء غزة وحي الرمال بالإخلاء والنزوح جنوب القطاع، في حين قتل 60 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع أمس الاثنين.

وفي وقت سابق، كشفت "يديعوت أحرنوت" عن تصاعد الخلافات بين نتنياهو ورئيس أركان الجيش إيال زامير الذي يخشى فقدان عشرات الجنود في حال الشروع بعملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة.

ووفقًا للصحيفة، فقد شهد اجتماع حكومي حضره نتنياهو وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الأمنيين توبيخًا حادًا من رئيس الوزراء بعدما عرض قصاصات صحفية تضمّنت انتقادات من شخصيات عسكرية، بينها أقوال منسوبة لرئيس الأركان ضد العملية المرتقبة.