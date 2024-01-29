إيران تنفي اغتيال إسرائيل أحد مستشاريها في دمشق

نفت إيران مقتل أحد مستشاري الحرس الثوري، في هجوم شنته مقاتلات إسرائيلية اليوم الإثنين، على منطقة السيدة زينب في العاصمة السورية دمشق.

وكتب سفير طهران لدى دمشق حسين أكبري، على منصة (إكس)، أن "الضربة لم تستهدف أي مركز استشاري في سوريا، كما لم تسفر عن مقتل أي مستشار أو مواطن إيراني".

وقال أكبري: "هجمات الصهاينة العمياء لا تزعزع عزيمة محور المقاومة"، في إشارة إلى حلفاء إيرانيين من الجماعات المسلحة الموجودة في سوريا".