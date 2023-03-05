الكويت.. إعادة تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بتشكيل الحكومة

إعادة تكليف الشيخ أحمد نواف برئاسة الوزراء، جاءت بعد أكثر من شهر على استقالة حكومته السابقة، حيث قدمت استقالتها في الـ23 من كانون الثاني/ يناير الماضي، ليتم قبولها بعد 3 أيام من تقديمها.

وكان أحمد نواف، شكل حكومته في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قبل أن تضطر لتقديم استقالتها إثر الأزمة السياسية التي تصدَرت المشهد العام في البلاد بين الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان) على خلفية عدد من القوانين التي قدَمها البرلمان، فضلًا عن إعلان نائبين عزمهما استجواب وزراء في الحكومة.

والاستجوابان أحدهما تم تقديمه من النائب مبارك هيف الحجرف لوزير المالية عبدالوهاب محمد أحمد الرشيد، أما الاستجواب الثاني فتم تقديمه من البرلمانية الدكتورة جنان بو شهري لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.