السودان.. مقتل نحو 75 مدنيًا إثر قصف جوي بأم درمان

قتل ما لا يقل عن 75 مدنيًا في قصف جوي استهدف سوقًا شعبيًا شمال غرب مدينة أم درمان بالسودان، بحسب ما أعلنه حقوقيون سودانيون.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الغارة الجوية نفذها طيران الجيش السوداني، أمس الأربعاء، على السوق الذي يرتاده مقاتلو قوات الدعم السريع، وسط انقطاع لشبكة الاتصالات والإنترنت عن المنطقة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر قتلى وجرحى وآثارًا للقصف، مشيرين إلى أن عدد الضحايا قد يتجاوز الـ100 قتيل.

وقالت مجموعة محامي الطوارئ الحقوقية، إن "القوات المسلحة السودانية، شنت هجمات جوية ومدفعية لم تحقق أهدافًا عسكرية، بل أوقعت ضحايا بين المدنيين، ودمرت البنية التحتية".

وأكد البيان أن الهجمات شملت قصفًا جويًا على سوق قندهار بمدينة أم درمان، أودى بحياة 75 مدنيًا، بجانب مقتل أسرة كاملة بحي الإنقاذ جنوب الخرطوم.

كما أدت الهجمات لأضرار واسعة في البنية التحتية، بينها قصف جوي استهدف مصفاة الجيلي للبترول، شمال مدينة بحري، يوم أمس الأربعاء، وفق البيان.