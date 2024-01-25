لافروف: الأولوية "وقف إطلاق النار" بغزة وليس هدنة مؤقتة

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، إن مناقشة معايير الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحماس، تصرف الانتباه عن الأمر الرئيس وهو الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وأضاف لافروف أن "المقترحات المطروحة: دعنا نأخذ راحة لمدة أسبوعين أو شهرين، شرط أن تعيدوا إلينا الرهائن، والطرف الآخر يقول: سنعيدهم، ولكن ليس كل الرهائن".

واعتبر خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، أن "التفاوض على وجه التحديد هو ما يصرف الانتباه عن جوهر المشكلة، ويجب أن يكون الجوهر وقفًا فوريًا لإطلاق النار".

وأشار إلى أنه "يمكن للمرء أن يقول بقدر ما يريد أن حماس لا تعترف بالدولة اليهودية، وبالتالي يبرر "استمرار المذبحة في غزة".