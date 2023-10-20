الأردن يغلق كافة الطرق المؤدية إلى الحدود الإسرائيلية

أغلقت الأجهزة الأمنية الأردنية، اليوم الجمعة، كافة الطرق المؤدية لجسر الملك حسين "معبر الكرامة" الحدودي بين الأردن وإسرائيل، عقب الدعوات للتظاهر احتجاجا على ممارسات إسرائيل بحق أبناء الشعب الفلسطيني وقصفها المستمر لأهالي قطاع غزة.

وتأتي هذه الدعوات بعد أسبوع شهد العديد من الوقفات في مختلف المحافظات بالمملكة، تخللها بعض الاحتكاكات مع الأمن من قبل المتظاهرين، خاصة في محيط السفارة الإسرائيلية بمنطقة الرابية غربي العاصمة عمان.

من جانبها، دعت مديرية الأمن العام الجميع إلى التقيد بأماكن التجمع والاستجابة والتعاون مع رجال الأمن العام في الميدان.

وأكدت مديرية الأمن العام في بيان وصل "إرم نيوز" نسخة منه، أنها ماضية في عملها لحفظ أمن المواطنين والحفاظ على الممتلكات والمقدرات، مشددة على تنفيذ ما صدر من تعليمات بخصوص التجمعات وللحفاظ على أمن وسلامة المشاركين بها.

وقالت المديرية إنها حريصة بشكل تام في الحفاظ على حقوق المواطنين وتمكينهم من التعبير عن آرائهم بطريقة سلمية ووفقاً لأحكام القانون.