الأردن يغلق كافة الطرق المؤدية إلى الحدود الإسرائيلية
أغلقت الأجهزة الأمنية الأردنية، اليوم الجمعة، كافة الطرق المؤدية لجسر الملك حسين "معبر الكرامة" الحدودي بين الأردن وإسرائيل، عقب الدعوات للتظاهر احتجاجا على ممارسات إسرائيل بحق أبناء الشعب الفلسطيني وقصفها المستمر لأهالي قطاع غزة.
وتأتي هذه الدعوات بعد أسبوع شهد العديد من الوقفات في مختلف المحافظات بالمملكة، تخللها بعض الاحتكاكات مع الأمن من قبل المتظاهرين، خاصة في محيط السفارة الإسرائيلية بمنطقة الرابية غربي العاصمة عمان.
من جانبها، دعت مديرية الأمن العام الجميع إلى التقيد بأماكن التجمع والاستجابة والتعاون مع رجال الأمن العام في الميدان.
وأكدت مديرية الأمن العام في بيان وصل "إرم نيوز" نسخة منه، أنها ماضية في عملها لحفظ أمن المواطنين والحفاظ على الممتلكات والمقدرات، مشددة على تنفيذ ما صدر من تعليمات بخصوص التجمعات وللحفاظ على أمن وسلامة المشاركين بها.
وقالت المديرية إنها حريصة بشكل تام في الحفاظ على حقوق المواطنين وتمكينهم من التعبير عن آرائهم بطريقة سلمية ووفقاً لأحكام القانون.
وبينت أنها ستواصل عملها وفق خطط أمنية تم وضعها لضمان التقيد بالأوامر والتعليمات الصادرة خاصة فيما يتعلق بتحديد مواقع التجمعات، ومنع أي تجمعات في المناطق الحدودية أو أي من المواقع والأماكن التي قد تعطل مناحي الحياة أو تسبب خطورة على المواطنين.
وأهابت مديرية الأمن العام بكل من يرغب بالمشاركة بهذه الوقفات، بالالتزام بالتعبير عن رأيه في إطار من القانون والتزام المواقع المحددة وعدم محاولة تجاوزها حفاظا على سلامتهم وعلى الأمن والسلم العام.
ويمتلك الأردن أطول حدود مع إسرائيل حيث يبلغ طولها 238 كيلومترا.
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية أسماها "السيوف الحديدية" العسكرية ضد قطاع غزة، وشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.