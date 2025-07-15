بعد بيان الترحيب بقوات دمشق.. الهجري يدعو الفصائل الدرزية للقتال (فيديو)

قال شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري، في تسجيل مصور اليوم الثلاثاء، إنه وبعد مفاوضات عديدة مع دمشق لم تفضِ عن أي نتائج أو صدق بالتعامل، فأن البيان الذي صدر عن الرئاسة الروحية في وقت سابق اليوم قد فرض على الرئاسة الروحية للطائفة من دمشق بتفاصيله كافة وتحت ضغط دولي لحقن الدماء.

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وأضاف الهجري، بالرغم من قبولنا بهذا البيان "المذل" من أجل سلامة أولادنا وأهلنا، فقد قاموا بنقض العهد والوعد وقصفوا المدنيين العزل.

وزاد الهجري في كلمته: " يا أيها السوريين، هذا اليوم إما أن نكون فيه كلنا سوريين نرفض الذهل والمهانة، وإما أمامنا عقود من الذل والمهانة".

وأكد الهجري أن أبناء السويداء يتعرضون لحرب إبادة شاملة، للتصدي للحملة "البربرية" بكل الوسائل المتاحة.

وكانت قد رحبت الرئاسة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز صباح اليوم، بدخول قوات وزارتي الداخلية والدفاع لبسط السيطرة على المراكز الأمنية والعسكرية وتأمين محافظة السويداء، الأمر الذي سارعت وزارة الداخلية السورية بتثمينه، بعد 3 أيام من الاشتباكات المتواصلة والتي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.