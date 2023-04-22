بعضهم فضل البقاء.. الأردن يبدأ إجلاء رعاياه من السودان

أفاد تلفزيون "المملكة" في تقرير له، اليوم السبت، بأن السلطات الأردنية بدأت إجلاء حوالي 300 مواطن من السودان، من أصل 450 أردنيا مقيمين في الدولة التي تشهد نزاعا مسلحا.

ونقل التلفزيون عن رئيس الجالية الأردنية في السودان، عامر علاوي، قوله "إن 150 أردنيًا قرروا البقاء في الخرطوم".

وأضاف علاوي: "لم يتم التبليغ عن أي إصابة لأي فرد من أفراد الجالية الأردنية.. منذ اليوم الأول للأحداث تم إعداد خلية أزمة في الخرطوم بالتنسيق مع السفارة ومع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في عمّان".