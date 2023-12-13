مسؤول فلسطيني يدعو بايدن لتحويل تصريحاته الأخيرة إلى أفعال

قال حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، في منشور على منصة إكس إن "تصريحات الرئيس الأمريكي بايدن بالأمس يجب أن تتحول إلى أفعال، بدءًا من الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار وطرح خطة سياسية شاملة تستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

كان بايدن اتهم الحكومة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، بأنها "لا تريد حل الدولتين". وأضاف الرئيس الأمريكي أنه "يتعيَّن على نتنياهو تقوية وتغيير الحكومة الإسرائيلية لإيجاد حل طويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، مشددًا على أن نتنياهو "لا يستطيع أن يقول لا لدولة فلسطينية في المستقبل".