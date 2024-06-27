تونس.. إدانة عسكري سوداني "متمرد" بالتخطيط لعملية إرهابية

قضت محكمة تونسية بالسجن مدة عشرة أعوام وتسعة أشهر بحق عسكري سوداني "متمرّد" أدين بالتخطيط لتنفيذ عملية إرهابية في تونس.

وذكرت وسائل إعلام تونسية، أن القرار صدر عن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس، مشيرة إلى أنه تم إيقاف المدان السوداني بعد دخوله التراب التونسي خلسة عبر الحدود الليبية.

وبحسب أوراق القضية، فإن المدان كان عسكريًّا في الجيش السوداني قبل أن يتمرد ويفرّ إلى ليبيا حيث انضم إلى أحد التنظيمات الإرهابية وتدرب في أحد مراكز التدريب التابعة للتنظيم.

ولاحقًا تسلل إلى التراب التونسي، إلى أن تم إيقافه من طرف وحدة مختصة في مكافحة الإرهاب في منطقة "جرجيس" التونسية.

وأظهر الهاتف الخاص بالسوداني المدان صورًا له وهو يحمل أسلحة نارية وذخائر حربية وقذيفة صاروخية.