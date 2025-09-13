دعت إلى مغادرتها فورًا.. إسرائيل تصنف كامل مدينة غزة "منطقة قتال خطيرة"

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن كل مدينة غزة تُعد منطقة حمراء وتشكل "منطقة قتال خطيرة" يجب على السكان مغادرتها فورًا.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان عبر حسابه على منصة "إكس": "الخريطة التي نُشرت في الصحافة الإسرائيلية واستُغلت من قبل جهات ذات مصلحة معينة في حماس وأدواتها لنشر الأكاذيب والحقائق المغلوطة، توضح أن كل مدينة غزة تُعتبر منطقة حمراء، أي منطقة قتال خطيرة ويجب الانتقال منها فورًا"، بحسب تعبيره.

وأوضح أدرعي أن "اللون الأزرق على الخريطة يمثل مناطق يمكن الانتقال إليها، وهي ليست جزءًا من المناطق الإنسانية، بل مساحات فارغة آمنة جزئيًا".

أما اللون الأخضر، فأشار أدرعي إلى أنه يرمز إلى المناطق الإنسانية التي تحتوي على استجابة واسعة، محذرًا من ما وصفه "محاولات حركة حماس نشر الأكاذيب ومنع السكان من الانتقال"، معتبرًا ذلك أنه يعرض حياتهم للخطر خدمة لبقاء الحركة، وفق تعبيره.