"تلفزيون سوريا" نقلاً عن مصدر في وزارة الدفاع: بدء انسحاب الجيش من السويداء
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العالم العربي

إعلام سوري: اندلاع حرائق بمحيط قرية في القنيطرة

إعلام سوري: اندلاع حرائق بمحيط قرية في القنيطرة
القنيطرةالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
16 يوليو 2025، 7:09 م

أفادت وسائل إعلام محلية أن حرائق اندلعت في محيط قرية حضر في ريف القنيطرة الشمالي في الجنوب السوري.

ورجحت مصادر لشبكة "درعا 24" أن يكون الحريق مفتعلا دون معرفة أسبابه أو من قاموا به إلى حد اللحظة.

وتأتي هذه الحرائق وسط توترات وتصعيد تشهده سوريا في محافظة السويداء جنوبي سوريا ، تزامنا مع اقتحام دروز للسياج الحدودي من الجولان المحتل باتجاهها في محاولة لدعم الطائفة الدرزية.

وصعّدت إسرائيل من عملياتها العسكرية في سوريا تزامنا مع الاشتباكات في السويداء، وتوعدت الحكومة السورية في "حال المساس بالدروز".

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وأفاد الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء أن ألف درزي على الأقل عبروا من مجدل شمس في الجولان باتجاه قرية حضر في القنيطرة واخترقوا السياج الحدودي، استعدادا للقتال في السويداء.

 

 


 

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