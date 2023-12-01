فلسطيني محرر يروي لـ"إرم نيوز" تفاصيل مقتل أسير داخل سجن إسرائيلي
روى الأسير الفلسطيني المحرر أسامة قبها، تفاصيل وفاة أحد زملائه أمام عينيه في أحد السجون الإسرائيلية، مبينًا أن الحادثة وقعت قبل أسبوع، وذلك في ظل حملة القمع التي يتعرض لها الأسرى منذ الحرب على غزة.
وقال قبها، في حديث لـ"إرم نيوز"، إنه "وقبل نحو أسبوع من الآن نفذت القوات الإسرائيلية عملية قمع وحشية خلال تفقد أعداد الأسرى، وهو الأمر الذي أدى لوفاة الأسير ثائر أبو عصب بعد تعرضه للضرب المبرح".
وأضاف: "القوات الإسرائيلية سحبت ثائر لزنزانته وضربته بقسوة شديدة، ومن ثم تركوه ينزف لأكثر من 3 ساعات، ثم عادوا إليه ووجدوه قد فارق الحياة"، لافتًا إلى أن زميله توفي بسبب المعاملة القاسية والضرب المبرح.
وتابع: "مصلحة السجون الإسرائيلية حاولت الصاق التهمة بنا وحققت مع بعض الأسرى بدعوى قتله، الأمر الذي لم تستطع إثباته"، مشيرًا إلى أنه وبالرغم من ذلك إلا أن إسرائيل واصلت عمليات القمع والتعذيب بحق الأسرى.
واستكمل: "قوات القمع الإسرائيلية تعاملت بطريقة صادمة مع مقتل ثائر، وكان واضح أن هناك قرارًا بإذلال الأسرى وتعذيبهم بشكل وحشي"، واصفًا السجون الإسرائيلية بعد الحرب على غزة بـ"المسلخ".
واستطرد: "لقد خرجنا من الجحيم، فالسجون الإسرائيلية لا تطاق، ويُمارس بحق الأسرى أصعب القرارات بما في ذلك الحرمان من الطعام والشراب والمخصصات والحاجيات الشخصية، إضافة للهجمات المفاجئة والمستمرة".
وتابع: "الوحدات الإسرائيلية كانت تضرب بعنف جميع الأسرى ولا ترحم أحدًا، والأسرى فقدوا كل شيء وليس بيدهم أي احتياجات"، مستطردًا: "كان يتم ضرب بعض الأسرى وتعريتهم أمام الجميع بشكل يومي ومستمر".
وزاد: "زنازين الأسرى خاوية من كل شيء وسحب منا الراديو والتلفاز وكل حاجياتنا الشخصية، ونتعرض للضرب بشكل يومي، وهذا الأمر كان بالتزامن مع أحداث السابع من أكتوبر"، مناشدًا العالم بالتدخل لإنقاذ آلاف الأسرى بالسجون الإسرائيلية.
وختم بالقول: "يجب وضع حد لمعاناة الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية، وأن يتم الإفراج عنهم جميعاً"، مؤكدًا أن استمرار الأوضاع بالسجون يعني سقوط مزيد من القتلى في صفوف الأسرى الفلسطينيين.