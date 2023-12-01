فلسطيني محرر يروي لـ"إرم نيوز" تفاصيل مقتل أسير داخل سجن إسرائيلي

روى الأسير الفلسطيني المحرر أسامة قبها، تفاصيل وفاة أحد زملائه أمام عينيه في أحد السجون الإسرائيلية، مبينًا أن الحادثة وقعت قبل أسبوع، وذلك في ظل حملة القمع التي يتعرض لها الأسرى منذ الحرب على غزة.

وقال قبها، في حديث لـ"إرم نيوز"، إنه "وقبل نحو أسبوع من الآن نفذت القوات الإسرائيلية عملية قمع وحشية خلال تفقد أعداد الأسرى، وهو الأمر الذي أدى لوفاة الأسير ثائر أبو عصب بعد تعرضه للضرب المبرح".