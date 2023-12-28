وفق "قانون المطارد".. تهديدات باغتيال جنرال إسرائيلي في الضفة الغربية
حذَّر مسؤول أمني إسرائيلي من مخطط لاغتيال جنرال عسكري في الضفة الغربية، تعد له عناصر يمينية متطرفة.
جاء ذلك في رسالة بعث بها رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأعضاء الفريق الحكومي، حذَّر فيها من "مؤامرة" تقودها مجموعة صغيرة من "المستوطنين الكاهانيين"، تستهدف حياة قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، يهودا فوكس، بحسب ما نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلًا عن القناة العبرية 12، اليوم الأربعاء.
و"الكاهانية" مصطلح إسرائيلي يشير إلى اتباع أيديولوجيا الزعيم اليميني المتطرف الراحل الحاخام مئير كاهانا.
وقال رئيس الشاباك إن التحريض ضد "فوكس" يعود إلى سياسات نفذها بعد هجوم السابع من أكتوبر، والتي شملت اعتقال مستوطنين متطرفين دون توجيه تهم رسمية، ومصادرة أسلحة حصلوا عليها دون إشراف مناسب.
وتسببت هذه الإجراءات بتصوير "فوكس" بمظهر القاتل الذي تلطخت يديه بدماء يهودية، ووصلت المطالبات إلى محاكمته وفق قانون المطارد "دين روديف"، وهو قانون يهودي يجيز القتل خارج نطاق القضاء.
وأكد تقرير القناة العبرية أن تحذير رئيس الشاباك هو الذي دفع نتنياهو، والرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، إلى إعلان دعمهما للجنرال فوكس، وإدانة من يلاحقونه.
المصدر: صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" و"القناة العبرية 12".