وفق "قانون المطارد".. تهديدات باغتيال جنرال إسرائيلي في الضفة الغربية

وقال رئيس الشاباك إن التحريض ضد "فوكس" يعود إلى سياسات نفذها بعد هجوم السابع من أكتوبر، والتي شملت اعتقال مستوطنين متطرفين دون توجيه تهم رسمية، ومصادرة أسلحة حصلوا عليها دون إشراف مناسب.

وتسببت هذه الإجراءات بتصوير "فوكس" بمظهر القاتل الذي تلطخت يديه بدماء يهودية، ووصلت المطالبات إلى محاكمته وفق قانون المطارد "دين روديف"، وهو قانون يهودي يجيز القتل خارج نطاق القضاء.

وأكد تقرير القناة العبرية أن تحذير رئيس الشاباك هو الذي دفع نتنياهو، والرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، إلى إعلان دعمهما للجنرال فوكس، وإدانة من يلاحقونه.

المصدر: صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" و"القناة العبرية 12".