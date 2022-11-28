وصول أكبر قافلة مساعدات طبية لغزة بدعم إماراتي

تسلمت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الإثنين، أكبر قافلة من المستلزمات الطبية الخاصة بالمستشفيات بتبرع من دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعاني القطاع الصحي في غزة من أزمة متواصلة نتيجة الحصار الإسرائيلي، حيث أكدت معطيات سابقة لوزارة الصحة في القطاع أن استمرار الحصار الإسرائيلي حرم مرضى قطاع غزة من حقوقهم العلاجية جراء نقص 40% من الأدوية الأساسية و32% من المستهلكات الطبية و60% من لوازم المختبرات وبنوك الدم.