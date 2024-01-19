مسؤول أممي: المعتقلون في غزة يتعرضون للإهانة

اتهم مسؤول في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إسرائيل بإساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين في غزة، قائلًا إنه التقى رجالا احتجزوا لأسابيع وتعرضوا للضرب وتعصيب الأعين، كما أطلق سراح بعضهم وهم يرتدون الحفاظات.

وقال أجيت سونغاي، وهو مسؤول في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، للصحفيين في جنيف عبر رابط فيديو من غزة، إن عدد الرجال الذين اعتقلتهم إسرائيل منذ بدء العملية العسكرية في غزة ردًا على هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) غير واضح، لكنه يقدر بالآلاف.

وأضاف سونغاي، الذي التقى بعض المحتجزين المفرج عنهم في القطاع: "هؤلاء هم الرجال الذين احتجزتهم قوات الأمن الإسرائيلية في أماكن مجهولة لمدة تتراوح بين 30 إلى 55 يومًا".