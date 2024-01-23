بوريل: لا يمكن أن يكون لإسرائيل "حق الفيتو" على دولة فلسطينية
أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل لا يمكن أن يكون لها "حق الفيتو" على حق الفلسطينيين بأن تكون لهم دولة.
وقال بوريل خلال مؤتمر صحافي في بروكسل في ختام لقاء مع وزير الخارجية المصري سامح شكري: "يحب توضيح أمر: لا يمكن أن يكون لإسرائيل حق الفيتو على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره".
ومضى بوريل، قائلاً: "الأمم المتحدة تعترف واعترفت - مرارًا - بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، لا يمكن لأي كان نقض ذلك".
وأدلى بوريل بتصريحاته بعد محادثات أجراها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الإثنين، مع نظيرهم الإسرائيلي يسرائيل كاتس، شددوا خلالها على ضرورة قبول الدولة العبرية بحل الدولتين لوضع حد للحرب، وإحلال الاستقرار في المنطقة.
غير أن إسرائيل ترفض هذا الحل، وهو ما أكده، الخميس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
من جهته، قال كاتس إن إسرائيل تركز حاليًا على إعادة الرهائن وضمان أمنها.
واجتمع الوزراء الأوروبيون بعد ذلك مع نظيرهم الفلسطيني رياض المالكي الذي طالب لاحقًا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وحض الكتلة على النظر في فرض عقوبات على نتنياهو بسبب "منعه إقامة الدولة الفلسطينية".