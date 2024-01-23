بوريل: لا يمكن أن يكون لإسرائيل "حق الفيتو" على دولة فلسطينية

أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل لا يمكن أن يكون لها "حق الفيتو" على حق الفلسطينيين بأن تكون لهم دولة.

وقال بوريل خلال مؤتمر صحافي في بروكسل في ختام لقاء مع وزير الخارجية المصري سامح شكري: "يحب توضيح أمر: لا يمكن أن يكون لإسرائيل حق الفيتو على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره".