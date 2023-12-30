تدمير الجامعات الفلسطينية.. مئات آلاف الطلبة مصيرهم مجهول
أصبح مصير مئات آلاف الطلبة الفلسطينيين من قطاع غزة مجهولاً بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع، والتي بدأت بعد أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الأمر الذي ينذر بكارثة علمية في غزة.
وتوقفت الدراسة في الجامعات والمدارس بغزة منذ الحرب الإسرائيلية، كما أن إسرائيل دمرت معظم جامعات القطاع بشكل كلي أو جزئي.
حرب التجهيل
وقال وكيل وزارة التربية والتعليم العالي في الحكومة الفلسطينية، بصري صالح، إن "الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف الجامعات والمراكز التعليمية في غزة"، مشيراً إلى أن ذلك في إطار حرب التجهيل ضد الفلسطينيين.
وأوضح صالح، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "89 ألف طالب وطالبة في مؤسسات التعليم العالي بغزة حرموا من استكمال مسيرتهم التعليمية بسبب الحرب على القطاع"، مشيراً إلى أن المئات منهم قتلوا بقصف إسرائيلي.
وأشار صالح إلى أن "هناك أيضاً آلاف الجرحى والمصابين من الطلاب والطالبات بفعل الحرب الإسرائيلية، علاوة على أن عدداً كبيراً من الطلاب بات في عداد المفقودين ولا يمكن لأية جهة معرفة مصيرهم".
وأضاف: "جامعات الأزهر، والإسلامية، والقدس المفتوحة، هي الأكثر تضرراً بسبب الحرب، إما بشكل جزئي أو كلي، وهناك خسارة كبيرة في المؤسسات التعليمية"، واصفاً ذلك الأمر بأنه "كارثي جداً ولا يمكن حصر كل الأضرار في الوقت الحالي".
وأكد صالح أن وزارة التعليم العالي "تواصلت مع كل الجهات ذات العلاقة والمؤسسات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة، ووضعتها في صورة الوضع وأطلعتها على الاستهداف الإسرائيلي للجامعات".
واستكمل: "للأسف العالم تأثيره محدود في هذا الموضوع ونأمل وقف الحرب من أجل استئناف المسيرة التعليمية"، وأعرب عن أمله في أن يستأنف الطلاب في غزة تعليمهم، وأن يتم إيجاد حلول سريعة لتوقف الدراسة الجامعية.
وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية للتعليم الجامعي في غزة، قال صالح إن "الوزارة لم تدرس حتى اللحظة أي خطط من أجل المسيرة التعليمية، وما ترغب به الآن هو وقف الحرب على القطاع واستئناف المسيرة التعليمية".
حلم لم يتحقق
الطالبة حليمة أبو هاني قالت إنها "توقفت عن الدراسة منذ أحداث السابع من أكتوبر بعد أن نجحت بجهود مضنية في البدء بمسيرتها التعليمية لدراسة التمريض، بعد سنوات من الانقطاع عن الدراسة".
وأوضحت أبو هاني، لـ"إرم نيوز"، أنها "وقبل الحرب استأنفت دراسة التخصص الذي حلمت لسنوات التخرج منه بالكلية الجامعية"، لافتة إلى أن الحرب حرمتها من تحقيق حلمها وأرجأت ذلك لأجل غير مسمى.
وأضافت: "استطعت تأمين المصاريف الدراسية بصعوبة بالغة، وسعيت جاهدة منذ بداية الدراسة لأكون من المتفوقين، إلا أن الحرب الإسرائيلية حرمتني كما آلاف الطلاب، ودمرت جامعتي وأصبحت العودة إلى الدراسة صعبة".
وأشارت إلى أن "إسرائيل تتعمد حرمان الفلسطينيين من فرص التعليم سواء داخل أو خارج القطاع؛ لأنها تريد جيلا جاهلا لا يمكنه المطالبة بحقوقه والعيش بسلام"، مؤكدة أن المؤسسات التعليمية تحتاج سنوات لاستئناف الدراسة بعد الحرب.
وطالبت أبو هاني المجتمع الدولي بدعم المسيرة التعليمية في غزة، وأن يضع حداً لاستهداف الجامعات، لافتةً إلى أنها "لن تيأس من تحقيق حلمها وستبذل جهدها لاستئناف التعليم بعد الحرب بأية وسيلة كانت"، وفق تعبيرها.