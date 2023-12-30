تدمير الجامعات الفلسطينية.. مئات آلاف الطلبة مصيرهم مجهول

أصبح مصير مئات آلاف الطلبة الفلسطينيين من قطاع غزة مجهولاً بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع، والتي بدأت بعد أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الأمر الذي ينذر بكارثة علمية في غزة.

وتوقفت الدراسة في الجامعات والمدارس بغزة منذ الحرب الإسرائيلية، كما أن إسرائيل دمرت معظم جامعات القطاع بشكل كلي أو جزئي.

حرب التجهيل

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم العالي في الحكومة الفلسطينية، بصري صالح، إن "الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف الجامعات والمراكز التعليمية في غزة"، مشيراً إلى أن ذلك في إطار حرب التجهيل ضد الفلسطينيين.

وأوضح صالح، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "89 ألف طالب وطالبة في مؤسسات التعليم العالي بغزة حرموا من استكمال مسيرتهم التعليمية بسبب الحرب على القطاع"، مشيراً إلى أن المئات منهم قتلوا بقصف إسرائيلي.