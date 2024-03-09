إسرائيل تقسم قطاع غزة إلى شطرين بـ"ممر نتساريم"
قسمت إسرائيل غزة إلى شطرين عبر طريق جديد يمتد من حدودها مع القطاع إلى ساحل الأبيض المتوسط، وفق ما أظهرته صور أقمار صناعية حديثة.
ونقلت شبكة "سي أن أن" الأمريكية عن الجيش الإسرائيلي قوله إن الطريق الذي سُمي بـ"ممر نتساريم" سيساعد إسرائيل على "إقامة موطئ قدم عملياتي" في قطاع غزة، والسماح "بمرور القوات، وكذلك المعدات اللوجستية".
وأضاف الجيش أن الطريق كان موجودًا قبل الحرب، ويتم "تجديده"، بسبب تعرضه للأذى نتيجة مرور المركبات المدرعة.
وأشارت الشبكة في تقريرها إلى أن صورة التُقطت، في الـ 6 من مارس/آذار الجاري، أظهرت أن "ممر نتساريم" يمتد حوالي 6 كيلومترات داخل القطاع ويقسمه
إلى قسمين عازلًا شماله ومدينة غزة عن الجنوب ويصل حتى ساحل البحر الأبيض المتوسط.
وبينت أن "الطريق يتكون من حوالي 2 كيلومتر، وكان قائمًا في السابق، بينما الباقي جديد".
والطريق سُميّ على اسم المستوطنة الإسرائيلية السابقة في غزة "نتساريم"، وهو يتقاطع مع شارع صلاح الدين أحد الطريقين الرئيسين بين الشمال والجنوب في غزة، لإنشاء تقاطع مركزي إستراتيجي، بحسب "سي أن أن".
ونقلت عن وزير شؤون الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي قوله إن الطريق الجديد "سيسهل" على الجيش الإسرائيلي شن عمليات شمال مدينة غزة وجنوبها.
وذكر "شيكلي" أن الطريق سيستخدم لمدة عام على الأقل، وسيكون فيه 3 مسارات: واحد للدبابات الثقيلة والمدرعات، وآخر للمركبات الخفيفة، وثالث للحركة السريعة.
وأوضح أن سيكون بالإمكان القيادة على "ممر نتساريم" من بئيري، وهو كيبوتس إسرائيلي بالقرب من حدود غزة، إلى البحر الأبيض المتوسط خلال 7 دقائق فقط.