إسرائيل تقسم قطاع غزة إلى شطرين بـ"ممر نتساريم"

قسمت إسرائيل غزة إلى شطرين عبر طريق جديد يمتد من حدودها مع القطاع إلى ساحل الأبيض المتوسط، وفق ما أظهرته صور أقمار صناعية حديثة.

ونقلت شبكة "سي أن أن" الأمريكية عن الجيش الإسرائيلي قوله إن الطريق الذي سُمي بـ"ممر نتساريم" سيساعد إسرائيل على "إقامة موطئ قدم عملياتي" في قطاع غزة، والسماح "بمرور القوات، وكذلك المعدات اللوجستية".

وأضاف الجيش أن الطريق كان موجودًا قبل الحرب، ويتم "تجديده"، بسبب تعرضه للأذى نتيجة مرور المركبات المدرعة.

وأشارت الشبكة في تقريرها إلى أن صورة التُقطت، في الـ 6 من مارس/آذار الجاري، أظهرت أن "ممر نتساريم" يمتد حوالي 6 كيلومترات داخل القطاع ويقسمه إ لى قسمين عازلًا شماله ومدينة غزة عن الجنوب ويصل حتى ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وبينت أن "الطريق يتكون من حوالي 2 كيلومتر، وكان قائمًا في السابق، بينما الباقي جديد".

والطريق سُميّ على اسم المستوطنة الإسرائيلية السابقة في غزة "نتساريم"، وهو يتقاطع مع شارع صلاح الدين أحد الطريقين الرئيسين بين الشمال والجنوب في غزة، لإنشاء تقاطع مركزي إستراتيجي، بحسب "سي أن أن".