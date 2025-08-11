ترامب عن لقائه مع بوتين: أعتقد أننا سنجري حوارا بناء
وزير المالية النرويجي يدعم قرار صندوق الثروة السيادي بمقاطعة الاستثمار بإسرائيل

وزير المالية النرويجي
11 أغسطس 2025، 3:30 م

 قال وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، إن لديه ثقة في نيكولاي تانجن الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي بالبلاد في ظل مراجعة جارية لاستثمارات الصندوق الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار في إسرائيل.

وأضاف الوزير أنه يتوقع أن يتخذ الصندوق إجراءات إضافية في أعقاب إعلان اليوم بشأن الاستثمارات في إسرائيل، وفق وكالة أنباء "رويترز".

وأوضح أنه يجب على الصندوق عدم الاستثمار في الشركات التي تساهم في احتلال الضفة الغربية والحرب في غزة.

وتتصاعد الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية مع تزايد عزلتها عالميا، فيما أثار إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو توسيع نطاق العمليات العسكرية في غزة تنديدا عالميا واسعا.

