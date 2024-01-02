هنية: منفتحون على تشكيل حكومة وطنية بالضفة الغربية والقطاع

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الثلاثاء، أن الحركة منفتحة على تشكيل حكومة وطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال هنية في خطاب متلفز: "لقد تلقينا العديد من المبادرات في ما يتعلق بالوضع الداخلي الفلسطيني، نحن منفتحون من أجل إعادة المرجعية الوطنية وحكومة وطنية في الضفة وغزة".

وفي ملف الرهائن، أكد أنه "لن يتم إطلاق سراح الرهائن الذي أُخذوا من إسرائيل خلال هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلا بالشروط التي تحددها الحركة، لن يتم إطلاق أسرى العدو إلا بشروط المقاومة".

وأوضح هنية أن "حماس قدمت لمصر وقطر موقفا ورؤية بشأن وقف إطلاق نار شامل من قبل العدوان على الشعب الفلسطيني، والاستجابة لمطالبه"، مشددا على أنه "لن يكون هناك فوضى أو فراغ في قطاع غزة، وأن الأجهزة الشرطية والأمنية تعمل حاليا بإمكاناتها المتاحة لوقف الحرب الإسرائيلية".