سفير الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين يثير غضب المسؤولين الإسرائيليين

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن سفير الاتحاد الأوروبي لدى الفلسطينيين، "سفين كون فون بورغسدورف"، أُحيل إلى التقاعد بأسلوب خاص، حيث حلّق بمظلة لأول مرة فوق قطاع غزة في الشهر الماضي.

وقال "كون فون بورغسدورف"، الذي اختتم رسميًا 3 عقود له كدبلوماسي أوروبي: "بمجرد أن تكون هناك فلسطين حرة، وغزة حرة، سيكون بالإمكان فعل الشيء نفسه تمامًا، ولهذا السبب أنا قمت بذلك لأُظهر لكم السبيل للمضي قدمًا إذا عملتم من أجل ذلك".

لكن خطوته أثارت غضبًا في إسرائيل، التي وصفت وزارة خارجيتها ما قام به سفير الاتحاد الأوروبي بأنه “عمل استفزازي”.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: "لقد نسي الدبلوماسي الأوروبي، منذ وقت طويل، أنه يمثل الاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء فيه".

وأضاف: "يواصل تمثيل الرواية الفلسطينية، ويعمل كأداة دعائية للمنظمات الإرهابية التي تسيطر على غزة".

ذهب السفير في انتقاده لإسرائيل إلى أبعد من أي ممثل غربي، وتضمنت انتقاداته اتهام الجيش الإسرائيلي، في الشهر الماضي، باستخدام قوة غير متناسبة ضد الفلسطينيين خلال عملية عسكرية في مخيم جنين. في حدث استضافته بعثته في مايو للاحتفال بـ”يوم أوروبا”، حيث قال لمئات الحاضرين إن "القلق المتزايد بشأن ما يعتبره المزيد والمزيد من الأشخاص حول العالم بأنه جريمة عنصرية سيبقي القضية الفلسطينية المعلقة على جدول الأعمال الدولي".

وتجنب "كون فون بورغسدورف" قول ما إذا كان يعتقد أن المصطلح المشحون سياسيًا يصف بدقة الواقع في الضفة الغربية، ولكن في مقابلة موسعه أجراها معه "تايمز أوف إسرائيل"، أصر على أنه "لا ينبغي قمع مناقشة ما إذا كنا ما نراه على الأرض يشكل جريمة عنصرية".

كما لم يتردد سفير الاتحاد الأوروبي من انتقاد السلطة الفلسطينية مرارًا، وعندما اتخذ رئيسها، محمود عباس، خطوات لتقليص مساحة خصومه السياسيين ومجموعات المجتمع المدني والصحفيين، كان "كون فون بورغسدورف" من بين أول من تحدث ضد الخطوة، حتى أنه قام بزيارات تضامنية مع المستهدفين من قبل السلطة الفلسطينية.

في المقابلة التي أجريت معه، في الأسبوع الماضي، أعرب "كون فون بورغسدورف" عن خيبة أمله بشكل خاص إزاء رفض عباس إجراء انتخابات رئاسية منذ انتخابه لولاية مدتها 4 سنوات في العام 2005.

ورفض رئيس السلطة الفلسطينية المضي قُدمًا بإجراء انتخابات دون التزام إسرائيلي صريح بالسماح بإجراء الاقتراع في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل إليها، لكن مبعوث الاتحاد الأوروبي رفض تبرير رام الله، ووصفه بأنه غير كافٍ واقترح مسارًا للسلطة الفلسطينية للمضي قُدمًا في عملية التصويت من أجل “استعادة شرعيتها الديمقراطية”.