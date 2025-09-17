"لوفيغارو": ماكرون سيعلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية الاثنين المقبل

قالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، اليوم، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعتزم إعلان اعترافه بدولة فلسطينية يوم الاثنين المقبل.

ويأتي إعلان ماكرون تزامناً مع رأس السنة العبرية، خلال خطاب مرتقب سيلقيه الرئيس الفرنسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وفق ما نقلت الصحيفة عن "مصدر دبلوماسي مطّلع".

وبحسب مراسل "لوفيغارو"، فإن هذا الاعتراف سيكون "غير مشروط"، فيما نقلت الصحيفة عن النائب اليهودي السابق مئير حبيب أن ماكرون أبلغه في محادثة أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيكون مصحوبًا بشروط.

وأشارت الصحيفة إلى أن ماكرون التقى قادة الجالية اليهودية في اجتماع وُصف بأنه "متوتر للغاية"، حيث رفض الرئيس الفرنسي سحب اعترافه بدولة فلسطينية.