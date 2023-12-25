لماذا تركز إسرائيل على مدينة "دير البلح" في غزة؟

يستمر الجيش الإسرائيلي في عملياته البرية بقطاع غزة، والتي بدأها في شمال القطاع كمرحلة أولى، تلتها مرحلة ثانية في جنوب القطاع، باجتياح محافظة خان يونس، ثم الانتقال إلى مدينة "دير البلح" في المحافظة الوسطى كخطوة جديدة.

ورغم استمرار القتال العنيف في شمال غزة وجنوبها، فإن الجيش الإسرائيلي أصدر تحذيرًا لسكان منطقة البريج بإخلاء هذه المنطقة، والتوجه إلى مدينة دير البلح، تمهيدًا لتنفيذه عملية اجتياح بري في هذه المنطقة كمرحلة ثالثة ضمن عملياته للقضاء على حركة حماس.

فما أهمية مدينة "دير البلح" للجيش الإسرائيلي؟ ولماذا يركز عليها في معركته المقبلة؟ وهل هي خطوة لفرض واقع أمني جديد في غزة؟