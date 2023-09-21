الإعصار قتل 400 منهم.. فيضانات درنة تجرف آمال آلاف المهاجرين

لقي نحو 400 مهاجر حتفهم، مساء العاشر من سبتمبر/ أيلول، عندما هطلت الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة "دانيال" على ليبيا، وتسببت في انهيار سدين في درنة كانا من المفترض أن يوفّرا الأمان للمدينة الساحلية.

وجرفت السيول آمال أكثر من 8000 مهاجر، معظمهم من تشاد ومصر والسودان، كانوا يتخذون من مدينة درنة موطنًا لهم، وفق إحصائية للمنظمة الدولية للهجرة، أوردتها وكالة "رويترز".

وبعد مرور أكثر من عقد على الإطاحة بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي، في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي، أصبحت ليبيا نقطة انطلاق رئيسة للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا، لكن العديد منهم يبقون أيضًا للعمل في ليبيا، حيث يعتمد الاقتصاد على النفط.

وفي الوقت الذي قال فيه مسؤول في وزارة الهجرة المصرية إن السلطات انتشلت 112 جثة لمصريين بعد السيول، فيما اعتبر 291 آخرون في عداد المفقودين، قدّر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أكثر من 110 سوريين لقوا حتفهم في السيول.

وتحولت صفحات على "فيسبوك" كان يستخدمها السوريون في ليبيا للعثور على وظائف، إلى وسيلة للبحث عن المفقودين عبر الإنترنت.

ونشرت صور لرجال ونساء بل وأطفال ما زالوا في عداد المفقودين، مع نداءات يائسة للمساعدة، وأرقام هواتف للتواصل.

لكن خلال أيام، عادت من جديد الرسائل المعتادة على هذه المنصة، مثل تعليق لسوري يستفسر عن راتب الحلاقين في المدن الليبية، وآخر لامرأة تسأل عن معلومات حول السكن من أجل إحدى صديقاتها، وحملت بعض الردود نصائح، فيما كتب آخرون "لا تأتوا".