وزير الخارجية السعودي: "أقف عاجزا أمام المذبحة" في غزة
شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الثلاثاء، على أنه يقف "عاجزا أمام المذبحة"، على حد وصفه، التي تجري في قطاع غزة.
وانتقد بن فرحان موقف المجتمع الدولي من استمرار الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.
جاء ذلك في كلمته خلال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة غربي السعودية؛ لبحث "العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني"، بحسب ما نقلته صفحة وزارة الخارجية السعودية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس".
وقال بن فرحان: "هناك تزايد في عدد الدول التي تدعو لوقف إطلاق النار في غزة فورا، وحان الوقت للاعتراف بدولة فلسطين والقبول بحل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)".
وفيما يتعلق بالأونروا، حذّر بن فرحان من محاولات زعزعة الثقة، وإلغاء الدور المهم الذي تقوم به الوكالة.
وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي (تضم 57 دولة) حسين طه، في كلمته: "ندعو المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بوقف حرب غزة".
وشدد على ضرورة "إدخال المساعدات الإنسانية فورا" إلى القطاع، الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني وتحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.
فيما قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، خلال الاجتماع، إن "80% من الأشخاص الأكثر جوعا في العالم يعيشون اليوم في غزة".