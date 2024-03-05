وزير الخارجية السعودي: "أقف عاجزا أمام المذبحة" في غزة

شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الثلاثاء، على أنه يقف "عاجزا أمام المذبحة"، على حد وصفه، التي تجري في قطاع غزة.

وانتقد بن فرحان موقف المجتمع الدولي من استمرار الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمته خلال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة غربي السعودية؛ لبحث "العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني"، بحسب ما نقلته صفحة وزارة الخارجية السعودية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس".