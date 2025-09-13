كاتس يتوعد غزة بـ"إعصار مستمر" حتى إخضاع حماس وإعادة الرهائن (فيديو)

نشر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مساء اليوم السبت، مقطع فيديو يُظهر لحظة تدمير برج النور غربي مدينة غزة، بعد استهدافه بعدد من الصواريخ، متوعدا بمزيد من الضربات حتى إخضاع حركة "حماس".

وعلّق الوزير كاتس على مقطع الفيديو قائلًا: "يستمر الإعصار في ضرب غزة. انهار برج النور الإرهابي، ويُطلب من سكان غزة الإخلاء والتوجه جنوبًا" وفق تعبيره.

وأكد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن الجيش الإسرائيلي "يواصل إحباط البنية التحتية للمراقبة والإرهاب، ونمهد الطريق للقوات المناورة - حتى يتم إخضاع حماس وإطلاق سراح جميع الرهائن".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، استهدف الجيش الإسرائيلي برج النور غربي مدينة غزة بعدد من الصواريخ، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل.

وكان الجيش وجّه إنذاراً لسكان البرج، طالباً منهم إخلاءه فورا، قبل استهدافه بوقت قصير، كما وجّه إنذاراً إلى سكان غزة وطالبهم بإخلاء المدينة فوراً والتوجه جنوباً نحو المواصي.