الفساد ينخر ليبيا.. خسائر كبيرة ومساع لإيجاد حلول

تحذّر أوساط سياسية في ليبيا من أنّ الفساد الذي تشهده البلاد في مختلف القطاعات تحوّل إلى وباء مستفحل ينخر اقتصاد البلاد، ويكبّده مليارات الدولارات سنويا.

وقال المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إن الفساد تحول إلى وباء استفحل في شتى مجالات الحياة، وذلك بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة هذه الظاهرة.

ولم تنجح ليبيا بعد في القضاء على "آفة الفساد"، رغم تشكيلها عدة مؤسسات وهيئات رقابية مثل ديوان المحاسبة، وهي مؤسسات تصدر باستمرار تقارير تنبه من آثار وتداعيات هذه الظاهرة على الاقتصاد.

وبحسب تقرير منظمة الشفافية العالمية للعام 2021، فإن ليبيا حلت في المرتبة 172 ضمن مؤشر الشفافية وذلك من مجموع 180 بلدًا، وهو ما يجسّد غياب تقدم كبير في مكافحة الفساد.