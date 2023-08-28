الانتقالي الجنوبي: اعتداءات الحوثيين محاولة لإفشال جهود التهدئة
أكد المجلس الانتقالي في جنوب اليمن، اليوم الإثنين، أن اعتداءات ميليشيات الحوثيين على مواقع القوات الجنوبية المسلحة في مختلف الجبهات القتالية، "محاولة لإفشال جهود التهدئة الإقليمية والدولية".
وأشادت الهيئة الرئاسية للانتقالي الجنوبي، في اجتماعها المنعقد بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي في البلاد، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، بـ"الملاحم البطولية التي تسطّرها القوات المسلحة الجنوبية، في كبح جماح الميليشيات الحوثية ونزعتها العدوانية".
وشنّت ميليشيات الحوثيين، هجومًا عنيفًا يوم أمس الأحد، على مواقع القوات المسلحة الجنوبية، بمديرية الحدّ، شمال شرق محافظة لحج، جنوبي البلاد، المتاخمة لمحافظة البيضاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في محاولة منها للتقدم نحو المناطق الجنوبية.
وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الجنوبية، المقدم، محمد النقيب، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، إن القوات الجنوبية تصدّت لهجوم واسع شنته ميليشيات الحوثيين، وأجبرت الميليشيات على الانسحاب بعد مقتل أكثر من 15 من عناصرها، فيما قُتل 8 من أفراد القوات المسلحة الجنوبية خلال المعركة.