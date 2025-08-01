مساعدات طبية تدخل قطاع غزة (فيديو وصور)

دخلت عشر شاحنات محمّلة بالأدوية والمستلزمات الطبية، الجمعة، إلى مستودعات وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ومنظمة الصحة العالمية، بعد سماح إسرائيل بإدخالها للقطاع عبر معبر كرم أبو سالم.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة بدخول الشاحنات إلى مخازن تابعة لوزارة الصحة الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية، وسط إجراءات تأمين مشددة لمنع اعتراضها.

وأشارت وزارة الصحة في قطاع غزة إلى أن الشاحنات تحمل أدوية وتطعيمات وأجهزة طبية إلى مستشفيات قطاع غزة، ولا تحتوي على أي أصناف غذائية، وطالبت الفلسطينيين بعدم التعرض لها.

وقالت إن "الأصناف المتوقّع وصولها على درجة كبيرة من الأهمية والاحتياج العاجل لاستمرار تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمرضى وإنقاذ الحياة".

وتعاني مستشفيات قطاع غزة شُحًّا كبيرًا في توفير المواد الصحية، خاصة في ظل ارتفاع أعداد الضحايا نتيجة الغارات الإسرائيلية وعمليات استهداف من يحاولون الوصول إلى مراكز توزيع المساعدات.

وتجاوزت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة 60 ألف قتيل، 55% منهم من النساء والأطفال وكبار السن، بحسب أحدث إحصائية تفصيلية نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء.





أخبار ذات علاقة عشرات القتلى والجرحى في غارات إسرائيلية على غزة

وحذّرت وزارة الصحة في قطاع غزة من توقّف مستشفيات بشكل كلي أو بعض الأقسام المُنقذة للحياة، بسبب نفاد ما لديها من مخزونات طبية، وكذلك أزمة الوقود الذي تحتاجه الوزارة لتشغيل المستشفيات في ظل انقطاع الكهرباء عن غزة بعد هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول العام 2023.